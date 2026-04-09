Atelier de danse : reprendre confiance en soi par le mouvement Centre de la Sourdière Paris

Atelier – Reprise de confiance en soi par le mouvement

Les séances s’appuient sur :

la respiration

des mouvements accessibles à toutes

la perception corporelle

des temps de recentrage

Le tout dans une approche douce, progressive et respectueuse du rythme de chacune.

Ces ateliers visent à :

développer la conscience du corps et l’ancrage

renforcer la confiance en soi

favoriser le lâcher-prise et l’expression de soi

Il s’agit d’un accompagnement non thérapeutique, qui encourage :

l’autonomie

la réappropriation du corps

le plaisir de se déployer dans l’espace

Petit groupe de 10 participantes maximum afin de garantir un accompagnement de qualité.

Une approche douce, progressive et respectueuse du rythme de chacune

Le samedi 18 avril 2026

de 11h30 à 13h00

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T14:30:00+02:00

fin : 2026-04-18T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T11:30:00+02:00_2026-04-18T13:00:00+02:00

Centre de la Sourdière 23 Rue de la Sourdière 75001 Paris

https://www.helloasso.com/associations/des-racines-et-des-ailes-vers-l-avenir/evenements/reprendre-confiance-en-soi-par-le-mouvement +33972223470 racines.ailes.avenir@gmail.com



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