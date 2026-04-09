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Atelier de danse : reprendre confiance en soi par le mouvement Centre de la Sourdière Paris

Atelier de danse : reprendre confiance en soi par le mouvement Centre de la Sourdière Paris

Atelier de danse : reprendre confiance en soi par le mouvement Centre de la Sourdière Paris samedi 18 avril 2026.

Lieu : Centre de la Sourdière

Adresse : 23 Rue de la Sourdière

Ville : 75001 Paris

Département : Paris

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Atelier – Reprise de confiance en soi par le mouvement

Les séances s’appuient sur :

  • la respiration
  • des mouvements accessibles à toutes
  • la perception corporelle
  • des temps de recentrage

Le tout dans une approche douce, progressive et respectueuse du rythme de chacune.

Ces ateliers visent à :

  • développer la conscience du corps et l’ancrage
  • renforcer la confiance en soi
  • favoriser le lâcher-prise et l’expression de soi

Il s’agit d’un accompagnement non thérapeutique, qui encourage :

  • l’autonomie
  • la réappropriation du corps
  • le plaisir de se déployer dans l’espace

Petit groupe de 10 participantes maximum afin de garantir un accompagnement de qualité.

Une approche douce, progressive et respectueuse du rythme de chacune
Le samedi 18 avril 2026
de 11h30 à 13h00
payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T14:30:00+02:00
fin : 2026-04-18T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T11:30:00+02:00_2026-04-18T13:00:00+02:00

Centre de la Sourdière 23 Rue de la Sourdière  75001 Paris
https://www.helloasso.com/associations/des-racines-et-des-ailes-vers-l-avenir/evenements/reprendre-confiance-en-soi-par-le-mouvement +33972223470 racines.ailes.avenir@gmail.com


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