Atelier de danse traditionnelle Salle des fêtes Bun
Atelier de danse traditionnelle Salle des fêtes Bun jeudi 5 mars 2026.
Atelier de danse traditionnelle
Salle des fêtes BUN Bun Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 18:00:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-05
Tous les jeudis de mars dans le cadre du Carnaval d’Azun, apprenez les danses traditionnelles du carnaval avec l’association En Cadence.
Inscriptions au 06 07 13 89 81 .
Salle des fêtes BUN Bun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 13 89 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Thursday in March, as part of the Azun Carnival, learn traditional carnival dances with the En Cadence association.
L’événement Atelier de danse traditionnelle Bun a été mis à jour le 2026-02-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65