Atelier de danse traditionnelle

Salle des fêtes BUN Bun Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-05 18:00:00

fin : 2026-03-26

2026-03-05

Tous les jeudis de mars dans le cadre du Carnaval d’Azun, apprenez les danses traditionnelles du carnaval avec l’association En Cadence.

Inscriptions au 06 07 13 89 81 .

Salle des fêtes BUN Bun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 13 89 81

English :

Every Thursday in March, as part of the Azun Carnival, learn traditional carnival dances with the En Cadence association.

