Atelier de danses traditionnelles d’Eure & Loir et du Maine Chapelle-Royale
Atelier de danses traditionnelles d’Eure & Loir et du Maine Chapelle-Royale samedi 13 juin 2026.
Chapelle-Royale
Atelier de danses traditionnelles d’Eure & Loir et du Maine
Salle des fêtes Chapelle-Royale Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13 18:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Atelier de danses traditionnelles d’Eure & Loir et du Maine, porté par le duo PerchéMaine avec Jean-François Leroux et Julien Riolet.
L’occasion de découvrir le passé festif de nos anciens dans une ambiance conviviale. Venez nombreux !
Samedi 13 juin I 16h00-18h00 I Salle des fêtes
Atelier de danses traditionnelles d’Eure & loir et du Maine porté par le duo PerchéMaine, avec Jean-François Leroux et Julien Riolet à Chapelle-Royale.
L’occasion de découvrir le passé festif de nos anciens dans une ambiance conviviale. Venez nombreux en couple, en famille ou entre amis découvrir cette salle récréative !
Samedi 13 juin I 16h00-18h00 I Salle des fêtes .
Salle des fêtes Chapelle-Royale 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire capelarts3@gmail.com
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English :
Traditional dance workshop from Eure & Loir and Maine, led by the PerchéMaine duo with Jean-François Leroux and Julien Riolet.
An opportunity to discover the festive past of our elders in a convivial atmosphere. Come one, come all!
Saturday June 13 I 16:00-18:00 I Salle des fêtes
L’événement Atelier de danses traditionnelles d’Eure & Loir et du Maine Chapelle-Royale a été mis à jour le 2026-05-26 par OTs DU PERCHE
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