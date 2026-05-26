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Atelier de danses traditionnelles d’Eure & Loir et du Maine Chapelle-Royale

Atelier de danses traditionnelles d’Eure & Loir et du Maine Chapelle-Royale

Atelier de danses traditionnelles d’Eure & Loir et du Maine Chapelle-Royale samedi 13 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 28290 Chapelle-Royale

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Chapelle-Royale

Atelier de danses traditionnelles d’Eure & Loir et du Maine

Salle des fêtes Chapelle-Royale Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13 18:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Atelier de danses traditionnelles d’Eure & Loir et du Maine, porté par le duo PerchéMaine avec Jean-François Leroux et Julien Riolet.
L’occasion de découvrir le passé festif de nos anciens dans une ambiance conviviale. Venez nombreux !
Samedi 13 juin I 16h00-18h00 I Salle des fêtes
Atelier de danses traditionnelles d’Eure & loir et du Maine porté par le duo PerchéMaine, avec Jean-François Leroux et Julien Riolet à Chapelle-Royale.
L’occasion de découvrir le passé festif de nos anciens dans une ambiance conviviale. Venez nombreux en couple, en famille ou entre amis découvrir cette salle récréative !
Samedi 13 juin I 16h00-18h00 I Salle des fêtes   .

Salle des fêtes Chapelle-Royale 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire   capelarts3@gmail.com

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English :

Traditional dance workshop from Eure & Loir and Maine, led by the PerchéMaine duo with Jean-François Leroux and Julien Riolet.
An opportunity to discover the festive past of our elders in a convivial atmosphere. Come one, come all!
Saturday June 13 I 16:00-18:00 I Salle des fêtes

L’événement Atelier de danses traditionnelles d’Eure & Loir et du Maine Chapelle-Royale a été mis à jour le 2026-05-26 par OTs DU PERCHE

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