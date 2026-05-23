fête de la musique à Chapelle-Royale Chapelle-Royale
fête de la musique à Chapelle-Royale Chapelle-Royale samedi 20 juin 2026.
Chapelle-Royale
fête de la musique à Chapelle-Royale
Chapelle-Royale Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
FÊTE DE LA MUSIQUE
20 juin Dès 18h
Capel’anim Événementiel vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête de la musique !
Entre concert, repas et karaoké, profitez d’une soirée festive placée sous le signe de la musique et de la bonne humeur.
Gratuit
Repas sur résa 06 59 01 02 46 (18€)
FÊTE DE LA MUSIQUE
20 juin Dès 18h
Capel’anim Événementiel vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête de la musique !
Entre concert, repas et karaoké, profitez d’une soirée festive placée sous le signe de la musique et de la bonne humeur.
Gratuit
Repas sur résa 06 59 01 02 46 (18€) .
Chapelle-Royale 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire capelanimation@gmail.com
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English :
FÊTE DE LA MUSIQUE
june 20 From 6pm
Capel?anim Événementiel invites you to celebrate the Fête de la musique!
Enjoy a festive evening of concerts, food and karaoke.
Free
Meal by reservation: 06 59 01 02 46 (18?)
L’événement fête de la musique à Chapelle-Royale Chapelle-Royale a été mis à jour le 2026-05-23 par OTs DU PERCHE