Chapelle-Royale

fête de la musique à Chapelle-Royale

Chapelle-Royale Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

FÊTE DE LA MUSIQUE

20 juin Dès 18h

Capel’anim Événementiel vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête de la musique !

Entre concert, repas et karaoké, profitez d’une soirée festive placée sous le signe de la musique et de la bonne humeur.

Gratuit

Repas sur résa 06 59 01 02 46 (18€)

FÊTE DE LA MUSIQUE

20 juin Dès 18h

Capel’anim Événementiel vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête de la musique !

Entre concert, repas et karaoké, profitez d’une soirée festive placée sous le signe de la musique et de la bonne humeur.

Gratuit

Repas sur résa 06 59 01 02 46 (18€) .

Chapelle-Royale 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire capelanimation@gmail.com

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English :

FÊTE DE LA MUSIQUE

june 20 From 6pm

Capel?anim Événementiel invites you to celebrate the Fête de la musique!

Enjoy a festive evening of concerts, food and karaoke.

Free

Meal by reservation: 06 59 01 02 46 (18?)

L’événement fête de la musique à Chapelle-Royale Chapelle-Royale a été mis à jour le 2026-05-23 par OTs DU PERCHE