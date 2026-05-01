Merville

ATELIER DE DÉCOUVERTE DU TAI-CHI

SALLE NAUDIN Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Le Foyer Rural de Merville vous propose des ateliers gratuits pour découvrir le Tai-Chi, une pratique accessible à tous mêlant bien-être, mouvement et respiration.

Animés par Carmina Roca, ces ateliers permettent d’explorer une discipline corps-esprit favorisant équilibre, détente et vitalité, qui permet également l’amélioration de la posture et de la souplesse, la réduction des tensions, l’apaisement du mental et le renforcement du corps. 0 .

SALLE NAUDIN Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie contact.lavoiedelequilibre@gmail.com

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English :

The Foyer Rural de Merville offers free workshops to discover Tai-Chi, a practice accessible to all, combining well-being, movement and breathing.

L’événement ATELIER DE DÉCOUVERTE DU TAI-CHI Merville a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE