ATELIER DE DÉCOUVERTE DU TAI-CHI Merville
ATELIER DE DÉCOUVERTE DU TAI-CHI Merville jeudi 21 mai 2026.
Merville
ATELIER DE DÉCOUVERTE DU TAI-CHI
SALLE NAUDIN Merville Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Le Foyer Rural de Merville vous propose des ateliers gratuits pour découvrir le Tai-Chi, une pratique accessible à tous mêlant bien-être, mouvement et respiration.
Animés par Carmina Roca, ces ateliers permettent d’explorer une discipline corps-esprit favorisant équilibre, détente et vitalité, qui permet également l’amélioration de la posture et de la souplesse, la réduction des tensions, l’apaisement du mental et le renforcement du corps. 0 .
SALLE NAUDIN Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie contact.lavoiedelequilibre@gmail.com
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English :
The Foyer Rural de Merville offers free workshops to discover Tai-Chi, a practice accessible to all, combining well-being, movement and breathing.
L’événement ATELIER DE DÉCOUVERTE DU TAI-CHI Merville a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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