LOTERIE DE LA FÊTE DES MÈRES

HALLE & COMMERÇANTS Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-25

À l’occasion de la fête des mères, l’association des commerçants et professionnels de Merville (AMCAPLA) réserve de jolies attentions aux mamans, avec de nombreux lots offerts.

Du 25 au 29 Mai, rendez-vous chez les commerçants participants pour obtenir un bon pour la grande loterie des mamans.

Puis, le Samedi 30 Mai, de 10h à 12h, sous la halle et au cœur du village, venez faire tourner la roue et repartez avec un cadeau pour célébrer ce moment convivial. .

HALLE & COMMERÇANTS Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 amcapla31@gmail.com

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English :

To celebrate Mother?s Day, the Merville Traders? and Professionals? Association (AMCAPLA) has a special treat in store for mothers, with lots of prizes on offer.

L’événement LOTERIE DE LA FÊTE DES MÈRES Merville a été mis à jour le 2026-02-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE