ATELIER CRÉATIF

MÉDIATHÈQUE Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

La Médiathèque de Merville Au fil des mots propose un atelier créatif spécial, pour les enfants.

Faites parler votre créativité et laissez libre cours à votre imagination en créant votre œuvre spécial fête des mères. Sur inscription. 0 .

MÉDIATHÈQUE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45 mediatheque@merville31.fr

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English :

The Médiathèque de Merville Au fil des mots is offering a special creative workshop for children.

L’événement ATELIER CRÉATIF Merville a été mis à jour le 2026-02-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE