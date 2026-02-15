LES BALLADINS 82 EN CONCERT

SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le Club Arc-en-Ciel invite le groupe musical Les Balladins 82 pour 1h30 de concert !

Dirigée par l’auteur-compositeur Jean-Marie Guillo, cette troupe de chanteurs et chanteuses proposera un répertoire musical éclectique. Un entracte d’1h30 sera proposé, avec un goûter. Réservations par téléphone ou lors des lotos et belotes organisés en avril et Mai. Repas en première partie. 8 .

SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie arcenciel@merville31.fr

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English :

Club Arc-en-Ciel invites the musical group Les Balladins 82 for a 1h30 concert!

L’événement LES BALLADINS 82 EN CONCERT Merville a été mis à jour le 2026-02-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE