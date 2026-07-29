AGENDA · Primelin
Atelier de dentelle aux fuseaux Primelin
mercredi 16 septembre 2026 · Primelin
Informations pratiques
Primelin
Atelier de dentelle aux fuseaux
camping de Primelin Primelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Association créée pour enseigner la dentelle aux fuseaux, mais aussi la confection du filet… support de nos coiffes locales. .
camping de Primelin Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 37 65 23 04
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English :
L’événement Atelier de dentelle aux fuseaux Primelin a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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