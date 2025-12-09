ATELIER DE DESSIN TOUTE L’ANNEE Aniane

ATELIER DE DESSIN TOUTE L’ANNEE

Atelier du Fourmazel Aniane Hérault

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-01-01

Les COURS de DESSIN

Enfants Ados / Adultes Adultes Tous Niveaux

Cours pour apprendre ou améliorer sa pratique du dessin, comprendre l’observation…

Les créneaux

Mercredi Ados/Adultes : 16 h 30 à 18 h 30

Jeudi Adultes/Ados : 14 h à 16h

Jeudi – Jeunesse : 17 h-17 h 30 à 18 h 30-19 h (séance ouverte sur les deux heures, les élèves peuvent arriver et rester 1 h 30 à 2 h, selon âge et projet)

Samedi Adultes/Ados 14 h 30 à 16 h 30

SESSIONS AVEC MODÈLES VIVANTS

Tous niveaux – Débutants/Confirmés Amateurs/Pros

– Poses courtes/moyennes/longues Habillées/Nues

– Statiques et exploration avec mouvements lents

– Séances ouvertes aux demandes spécifiques

4 séances par mois

2x LUNDI +/- 18 h à 20 h // Créneau plus adapté aux initiés

1x MERCREDI +/- 13 h 30 à 15 h 30 // Créneau plus adapté aux débutants

1x SAMEDI ou DIMANCHE : 2 h, en journée (horaire ajusté aux inscrits) / Tous niveaux

Autres créneaux et durées possibles sur demande. .

Atelier du Fourmazel Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 6 52 04 28 81

English :

DESIGN COURSES

