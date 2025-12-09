ATELIER DE DESSIN TOUTE L’ANNEE Aniane
ATELIER DE DESSIN TOUTE L’ANNEE Aniane jeudi 1 janvier 2026.
ATELIER DE DESSIN TOUTE L’ANNEE
Atelier du Fourmazel Aniane Hérault
Les COURS de DESSIN
Enfants Ados / Adultes Adultes Tous Niveaux
Cours pour apprendre ou améliorer sa pratique du dessin, comprendre l’observation…
Les créneaux
Mercredi Ados/Adultes : 16 h 30 à 18 h 30
Jeudi Adultes/Ados : 14 h à 16h
Jeudi – Jeunesse : 17 h-17 h 30 à 18 h 30-19 h (séance ouverte sur les deux heures, les élèves peuvent arriver et rester 1 h 30 à 2 h, selon âge et projet)
Samedi Adultes/Ados 14 h 30 à 16 h 30
SESSIONS AVEC MODÈLES VIVANTS
Tous niveaux – Débutants/Confirmés Amateurs/Pros
– Poses courtes/moyennes/longues Habillées/Nues
– Statiques et exploration avec mouvements lents
– Séances ouvertes aux demandes spécifiques
4 séances par mois
2x LUNDI +/- 18 h à 20 h // Créneau plus adapté aux initiés
1x MERCREDI +/- 13 h 30 à 15 h 30 // Créneau plus adapté aux débutants
1x SAMEDI ou DIMANCHE : 2 h, en journée (horaire ajusté aux inscrits) / Tous niveaux
Autres créneaux et durées possibles sur demande. .
Atelier du Fourmazel Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 6 52 04 28 81
English :
DESIGN COURSES
