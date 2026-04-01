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Atelier de fabrication de marionnettes La p’tite semelle Dinéault

Atelier de fabrication de marionnettes La p’tite semelle Dinéault mercredi 15 avril 2026.

Lieu : La p'tite semelle

Adresse : 6 Rue du Chap

Ville : 29150 Dinéault

Département : Finistère

Début : 2026-04-15T14:15:00

Fin : 2026-04-15T

Heure de début : 14:15:00

Tarif :

Dinéault

Atelier de fabrication de marionnettes

La p’tite semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:15:00
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Atelier parent/enfant de fabrication de marionnette. Chaque parent assiste avec son enfant à l’élaboration de la marionnette. Les enfants emportent leurs marionnette à la fin de la séance. Suivi d’un petit goûter pour les enfants.
Durée 1h30 Tarif 15€ enfant
Réservation obligatoire   .

La p’tite semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16 

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English : Atelier de fabrication de marionnettes

L’événement Atelier de fabrication de marionnettes Dinéault a été mis à jour le 2026-04-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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