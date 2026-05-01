Bourgnac

Atelier de fabrication de savons

222 impasse de la tour Bourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Atelier de fabrication de savons

Découverte de la saponification à froid et fabrication de savons. Les participants repartent avec environ 500g de savon.

40 €/pers. Durée 1h30-2h. Sur réservation, places limitées

15h, 9 rue du grand puits

Savonnia 06 52 24 63 07 info@savonnia.com .

222 impasse de la tour Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 24 63 07 info@savonnia.com

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English : Atelier de fabrication de savons

L’événement Atelier de fabrication de savons Bourgnac a été mis à jour le 2026-05-06 par Vallée de l’Isle en Périgord