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Atelier de fabrication de savons Bourgnac

Atelier de fabrication de savons Bourgnac

Atelier de fabrication de savons Bourgnac mardi 12 mai 2026.

Adresse : 222 impasse de la tour

Ville : 24400 Bourgnac

Département : Dordogne

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Tarif :

Bourgnac

Atelier de fabrication de savons

222 impasse de la tour Bourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12
fin : 2026-05-12

Date(s) :
2026-05-12

Atelier de fabrication de savons
Découverte de la saponification à froid et fabrication de savons. Les participants repartent avec environ 500g de savon.
40 €/pers. Durée 1h30-2h. Sur réservation, places limitées
15h, 9 rue du grand puits
Savonnia 06 52 24 63 07 info@savonnia.com   .

222 impasse de la tour Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 24 63 07  info@savonnia.com

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English : Atelier de fabrication de savons

L’événement Atelier de fabrication de savons Bourgnac a été mis à jour le 2026-05-06 par Vallée de l’Isle en Périgord

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