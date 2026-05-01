Atelier de fabrication de savons Bourgnac
Atelier de fabrication de savons Bourgnac mardi 12 mai 2026.
Bourgnac
Atelier de fabrication de savons
222 impasse de la tour Bourgnac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Atelier de fabrication de savons
Découverte de la saponification à froid et fabrication de savons. Les participants repartent avec environ 500g de savon.
40 €/pers. Durée 1h30-2h. Sur réservation, places limitées
15h, 9 rue du grand puits
Savonnia 06 52 24 63 07 info@savonnia.com .
222 impasse de la tour Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 24 63 07 info@savonnia.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de fabrication de savons
L’événement Atelier de fabrication de savons Bourgnac a été mis à jour le 2026-05-06 par Vallée de l’Isle en Périgord