Ouverture de saison Concerts la Guinguette de l’eau de là Bourgnac

Bourgnac

Ouverture de saison Concerts

la Guinguette de l’eau de là 188 route du lavoir Bourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Soirée d’ouverture de la saison

Concert avec Les Trucs en Truck à 20h30 ces troubadours mélangent la variété française, des compositions, des musiques tziganes inspirées de leur vie de vagabond… et vous emmèneront en voyage dans leur univers teinté de multiples couleurs!

Concert avec Fly Carpet à 22h: one man band, sa musique atypique est une alchimie de sa guitare, didgeridoo, looper, percussions, et boite à rythme. Envol de sonorités hypnotiques et rythmées qui vous feront danser et vibrer aux frontières de la transcendance.

Tarif: 5€/ad (+ adhésion annuelle), gratuit/enf -18 ans.

Repas rougail saucisses à 10€ ou formule végétarienne à 6€.

188 route du lavoir.

Infos: www.guinguettedeleaudela.fr.

Rés repas par sms av 29/05: 06 44 92 02 20. La Guinguette de l’Eau de là .

la Guinguette de l’eau de là 188 route du lavoir Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Ouverture de saison Concerts

L’événement Ouverture de saison Concerts Bourgnac a été mis à jour le 2026-04-23 par Vallée de l’Isle en Périgord