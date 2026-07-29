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AGENDA · Pau

Atelier de fabrication Mozzarella et Burrata La Laiterie Paloise Pau

mercredi 23 septembre 2026 · La Laiterie Paloise · Pau

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La Laiterie Paloise
Adresse
15 Rue de la République
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
60 60 60 Tarif de base plein tarif

Pau

Atelier de fabrication Mozzarella et Burrata

La Laiterie Paloise 15 Rue de la République Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 18:00:00
fin : 2026-09-23 20:00:00

Date(s) :
2026-09-23

Venez faire de vos mains, avec nous, ou bien offrez une expérience unique !
A partir de 10 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
7 places par atelier.

Repartez avec votre création !   .

La Laiterie Paloise 15 Rue de la République Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 89 47  lalaiteriepaloise@gmail.com

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English : Atelier de fabrication Mozzarella et Burrata

L’événement Atelier de fabrication Mozzarella et Burrata Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau

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