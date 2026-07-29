Atelier de fabrication Mozzarella et Burrata La Laiterie Paloise Pau
mercredi 23 septembre 2026 · La Laiterie Paloise · Pau
Informations pratiques
Pau
Atelier de fabrication Mozzarella et Burrata
La Laiterie Paloise 15 Rue de la République Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 18:00:00
fin : 2026-09-23 20:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Venez faire de vos mains, avec nous, ou bien offrez une expérience unique !
A partir de 10 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
7 places par atelier.
Repartez avec votre création ! .
La Laiterie Paloise 15 Rue de la République Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 89 47 lalaiteriepaloise@gmail.com
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English : Atelier de fabrication Mozzarella et Burrata
L’événement Atelier de fabrication Mozzarella et Burrata Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau
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