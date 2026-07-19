Concert Musicâme France Le Temple Pau

Informations pratiques

Pau

Concert Musicâme France

Le Temple 21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 20:00:00

fin : 2026-08-30 21:15:00

Date(s) :

2026-08-30

Vivez une soirée musicale d’exception ! Nos cinq talentueux musiciens vous réservent un programme classique inoubliable ! Un moment suspendu pour clore la saison estivale en beauté.

• M. Ravel Boléro

• C. Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune

• A. Vivaldi Les Quatre Saisons L’Été Presto

• D. Cantemir Peşrev Bûselik

• W. A. Mozart Concerto pour flûte en ré majeur Allegro aperto

• J. S. Bach / Ackmann Concerto pour deux violons (version jazz) Allegro

• F. Doppler Airs valaques

• A. Piazzolla Oblivion

• F. Waxman Fantaisie sur l’opéra Carmen

Ensemble Musicâme France

Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo Hrachya Avanesyan ; 2nd violonVitaly Rasskazov ; Alto Domingo Mujica; Violoncelle Lionel Allemand

Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières ! .

Le Temple 21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 37 37 08

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English : Concert Musicâme France

L’événement Concert Musicâme France Pau a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pau