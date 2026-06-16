Pau Art déco Place Royale Pau
Pau Art déco Place Royale Pau lundi 17 août 2026.
Pau
Pau Art déco
Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 17:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Dans l’entre-deux-guerres, Pau s’ouvre à la modernité et adopte les lignes audacieuses de l’Art déco. Suivez ce parcours urbain de la place Clemenceau au musée des Beaux-Arts, à la découverte d’un patrimoine riche et souvent méconnu. .
Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pau Art déco
L’événement Pau Art déco Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- OPPB Carmina Burana Pau 19 juin 2026
- Championnat de France Para Natation Adaptée av Nitot Pau 19 juin 2026
- Marché ambulant Pau 20 juin 2026
- Grand Hôtel Gassion Pau 20 juin 2026
- Marché de fruits et légumes Albert 1er Pau 20 juin 2026