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Pau Art déco Place Royale Pau

Pau Art déco Place Royale Pau

Pau Art déco Place Royale Pau lundi 17 août 2026.

Lieu : Place Royale

Adresse : Pau Pyrénées Tourisme

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 17 août 2026

Fin : lundi 17 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Pau

Pau Art déco

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 17:00:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Dans l’entre-deux-guerres, Pau s’ouvre à la modernité et adopte les lignes audacieuses de l’Art déco. Suivez ce parcours urbain de la place Clemenceau au musée des Beaux-Arts, à la découverte d’un patrimoine riche et souvent méconnu.   .

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08  accueil@tourismepau.fr

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English : Pau Art déco

L’événement Pau Art déco Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau

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