Mes vacances à Sers Rte de Bordeaux Pau
lundi 17 août 2026 · Rte de Bordeaux · Pau
Informations pratiques
Pau
Mes vacances à Sers
Rte de Bordeaux Domaine de Sers Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-17
Du lundi au vendredi, installez-vous au Domaine de Sers et laissez-vous tenter par des fins d’après-midi et des soirées dépaysantes pour tous les goûts et tous les âges.
Une centaine d’activités gratuites pour tous les goûts et toutes les tranches d’âges, vous sont proposées découverte des jardins pédagogiques, promenades à poney, activités sportives, autour de la nature et de la biodiversité, animations festives ou concerts…
Vous pouvez aussi tout simplement venir vous balader sur le domaine ou pique-niquer au bord du lac.
Sers, c’est du vert et du grand air à volonté ! .
Rte de Bordeaux Domaine de Sers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Mes vacances à Sers
L’événement Mes vacances à Sers Pau a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pau
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