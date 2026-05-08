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SKAB school Stage skateboard itinérant Skate Park de Pau Pau

SKAB school Stage skateboard itinérant Skate Park de Pau Pau

SKAB school Stage skateboard itinérant Skate Park de Pau Pau lundi 17 août 2026.

Lieu : Skate Park de Pau

Adresse : Avenue Gaston Lacoste

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 17 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 200 200 Tarif de base plein tarif

Pau

SKAB school Stage skateboard itinérant

Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 200 – 200 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-21 18:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Stage destiné à des skaters(euses) confirmé(e)s.
Je suis confirmé(e) si je sais me déplacer en autonomie dans un skatepark.

10h 18h

Inclus
Prêt du matériel (casque, protections, skate)

Prévoir
Un pic nic pour le midi
Chaussures adaptées (type tennis) et une gourde d’eau.
Une arrivée 10 min avant le début du stage.

*Le tarif comprend les 5 journées de stages itinérant. Pour réserver à la journée ou pour toute autre information complémentaire, veuillez nous joindre au 06-44-30-62-86   .

Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 30 62 86 

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English : SKAB school Stage skateboard itinérant

L’événement SKAB school Stage skateboard itinérant Pau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Pau

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