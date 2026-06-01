De la mort qui tue, Festival Un Air de vacances, Pau

De la mort qui tue Dimanche 16 août, 17h00 Festival Un Air de vacances Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-16T17:00:00+02:00 – 2026-08-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-16T17:00:00+02:00 – 2026-08-16T18:00:00+02:00

L’équipe de la mort qui tue nous embarque dans une vibrante et vertigineuse épopée pour célébrer l’urgence du vivant. À bout de bras, les pieds dans le vide, la lame du couteau frôlant la chair, ce gang au coeur tendre chevauche le show et nous attrape au vol. Le voyage sera initiatique, périlleux, mais criant de vie.

Puisque la mort est inéluctable, vu que nous l’avons aux trousses, autorisons-nous à nous marrer un bon coup tant qu’il est encore temps… Tant qu’y’a pas mort d’homme !

« De La Mort Qui Tue », c’est une heure pour se sentir vivant, faire grimper le cardio, rire, s’embrasser, chanter, hurler ; une heure pour chahuter la faucheuse dans un spectacle exutoire et jubilatoire.

Festival Un Air de vacances 64445 PAU Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Compagnie Du Grenier au Jardin rue vie

MATHIEU DUTOT