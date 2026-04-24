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Regard sur la chapelle du château de Pau rue du château Pau

Regard sur la chapelle du château de Pau rue du château Pau

Regard sur la chapelle du château de Pau rue du château Pau lundi 1 juin 2026.

Lieu : rue du château

Adresse : Musée National du château de Pau

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 4 4 9.5 Tarif de base plein tarif

Pau

Regard sur la chapelle du château de Pau

rue du château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 9.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 14:30:00
fin : 2026-06-01 15:30:00

Date(s) :
2026-06-01

Placée à l’avant du donjon de brique édifié par Gaston Fébus, la chapelle, aménagée sous le règne de Louis-Philippe, s’ouvre face à la ville. Venez découvrir exceptionnellement le destin singulier d’un ancien pont-levis, converti au 19? siècle en chapelle royale, puis impériale.   .

rue du château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 055982380  activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Regard sur la chapelle du château de Pau

L’événement Regard sur la chapelle du château de Pau Pau a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pau

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