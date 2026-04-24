Regard sur la chapelle du château de Pau rue du château Pau
Regard sur la chapelle du château de Pau rue du château Pau lundi 1 juin 2026.
Pau
Regard sur la chapelle du château de Pau
rue du château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 9.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 14:30:00
fin : 2026-06-01 15:30:00
Date(s) :
2026-06-01
Placée à l’avant du donjon de brique édifié par Gaston Fébus, la chapelle, aménagée sous le règne de Louis-Philippe, s’ouvre face à la ville. Venez découvrir exceptionnellement le destin singulier d’un ancien pont-levis, converti au 19? siècle en chapelle royale, puis impériale. .
rue du château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 055982380 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : Regard sur la chapelle du château de Pau
L’événement Regard sur la chapelle du château de Pau Pau a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pau
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