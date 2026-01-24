Arrêt sur oeuvre-Mini conférences 100 chefs-d’oeuvre du Musée des Beaux-arts de Pau rue mathieu lalanne Pau

Arrêt sur oeuvre-Mini conférences 100 chefs-d’oeuvre du Musée des Beaux-arts de Pau

GUIDE DES COLLECTIONS 100 CHEFS-D’OEUVRE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE PAU

Dans le cadre de la sortie du premier guide des collections du musée, redécouvrez les chefs-d’oeuvre du musée.

En vente à l’accueil du musée.

ARRÊT SUR OEUVRE Mini conférences

Les étudiants du master 2 Patrimoine et Musées de l’Université de Pau et des pays de l’Adour deviennent médiateurs du musée. (Durée 0h40)

Hubert Robert, L’Incendie de l’Opéra au Palais Royal et Louis Jean François Lagrenée, Cléopâtre expirante

> JEU. 21 MAI 12h .

