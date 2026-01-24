Arrêt sur oeuvre-Mini conférences 100 chefs-d’oeuvre du Musée des Beaux-arts de Pau rue mathieu lalanne Pau
Arrêt sur oeuvre-Mini conférences 100 chefs-d’oeuvre du Musée des Beaux-arts de Pau rue mathieu lalanne Pau jeudi 21 mai 2026.
Arrêt sur oeuvre-Mini conférences 100 chefs-d’oeuvre du Musée des Beaux-arts de Pau
rue mathieu lalanne Musée des Beaux arts Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
GUIDE DES COLLECTIONS 100 CHEFS-D’OEUVRE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE PAU
Dans le cadre de la sortie du premier guide des collections du musée, redécouvrez les chefs-d’oeuvre du musée.
En vente à l’accueil du musée.
ARRÊT SUR OEUVRE Mini conférences
Les étudiants du master 2 Patrimoine et Musées de l’Université de Pau et des pays de l’Adour deviennent médiateurs du musée. (Durée 0h40)
Hubert Robert, L’Incendie de l’Opéra au Palais Royal et Louis Jean François Lagrenée, Cléopâtre expirante
> JEU. 21 MAI 12h .
rue mathieu lalanne Musée des Beaux arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Arrêt sur oeuvre-Mini conférences 100 chefs-d’oeuvre du Musée des Beaux-arts de Pau
L’événement Arrêt sur oeuvre-Mini conférences 100 chefs-d’oeuvre du Musée des Beaux-arts de Pau Pau a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Pau