Un regard sur l’exposition Gilles Clément Jardins de papier Rue du Château Pau

Un regard sur l'exposition Gilles Clément Jardins de papier

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 EUR

Tarif réduit

Date :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Gilles Clément-Jardins de papier propose un parcours sur l’oeuvre de ce paysagiste hors du commun Dessins, plans de jardin, photos… La visite permet de revenir sur ses démarches et réflexions autour de la notion de jardin et de paysage.

Une visite privilège pour découvrir l’exposition du paysagiste de renom Gilles Clément .

Musée National du château de Pau
Rue du Château
64000 Pau
Pyrénées-Atlantiques
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 59 82 38 02
activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

English :

