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Vernissage de l’exposition La sobriété foncière Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau

Vernissage de l’exposition La sobriété foncière Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau

Vernissage de l’exposition La sobriété foncière Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Maison de l'Habitat et du Patrimoine

Adresse : 2 bis rue des Cordeliers

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-05-21T18:00:00

Fin : 2026-05-21T19:30:00

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Pau

Vernissage de l’exposition La sobriété foncière

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 bis rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:00:00
fin : 2026-05-21 19:30:00

Date(s) :
2026-05-21

Présentation de l’exposition La sobriété foncière des solutions concrètes pour nos territoires par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques Un moment d’échange et de découverte pour repenser ensemble notre rapport à l’espace.
Un temps de convivialité sera proposé en suivant permettant la poursuite des échanges.   .

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 bis rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60  maison.habitat@agglo-pau.fr

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English : Vernissage de l’exposition La sobriété foncière

L’événement Vernissage de l’exposition La sobriété foncière Pau a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Pau

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