Vernissage de l’exposition La sobriété foncière Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau

Pau

Vernissage de l’exposition La sobriété foncière

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 bis rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:00:00

fin : 2026-05-21 19:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Présentation de l’exposition La sobriété foncière des solutions concrètes pour nos territoires par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques Un moment d’échange et de découverte pour repenser ensemble notre rapport à l’espace.

Un temps de convivialité sera proposé en suivant permettant la poursuite des échanges. .

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 bis rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60 maison.habitat@agglo-pau.fr

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English : Vernissage de l’exposition La sobriété foncière

L’événement Vernissage de l’exposition La sobriété foncière Pau a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Pau