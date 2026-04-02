Vernissage de l’exposition La sobriété foncière Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau
Vernissage de l’exposition La sobriété foncière Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau jeudi 21 mai 2026.
Pau
Vernissage de l’exposition La sobriété foncière
Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 bis rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:00:00
fin : 2026-05-21 19:30:00
Date(s) :
2026-05-21
Présentation de l’exposition La sobriété foncière des solutions concrètes pour nos territoires par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques Un moment d’échange et de découverte pour repenser ensemble notre rapport à l’espace.
Un temps de convivialité sera proposé en suivant permettant la poursuite des échanges. .
Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 bis rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60 maison.habitat@agglo-pau.fr
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English : Vernissage de l’exposition La sobriété foncière
L’événement Vernissage de l’exposition La sobriété foncière Pau a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Pau
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