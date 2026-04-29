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Atelier parent/enfant photographie Cyanotype Espace rencontre du Foirail Pau

Atelier parent/enfant photographie Cyanotype Espace rencontre du Foirail Pau

Atelier parent/enfant photographie Cyanotype Espace rencontre du Foirail Pau mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Espace rencontre du Foirail

Adresse : 45 rue Carnot

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Pau

Atelier parent/enfant photographie Cyanotype

Espace rencontre du Foirail 45 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :
2026-05-20

Connaissez-vous le cyanotype ? Venez découvrir l’une des plus anciennes méthodes de photographie avec Pascal Le Doaré, photographe. Cette technique permet de créer de magnifiques empreintes photo sur fond de Prusse. Vous repartirez avec vos œuvres !

En binôme parent/enfant à partir de 7 ans

Inscription obligatoire   .

Espace rencontre du Foirail 45 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 64 11 75  evs.centreville@ville-pau.fr

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English : Atelier parent/enfant photographie Cyanotype

L’événement Atelier parent/enfant photographie Cyanotype Pau a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Pau

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