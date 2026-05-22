L’été des libellules Rue du Parc en Ciel Pau

Pau

L’été des libellules

Rue du Parc en Ciel Bord du ruisseau de l’ousse des bois Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 14:00:00

fin : 2026-08-31 16:30:00

Date(s) :

2026-06-01

L’association Commun vivant propose plusieurs rendez-vous durant l’été 2026 autour des sciences participatives afin de découvrir les libellules et la grand famille des odonates.

Nous débuterons par une découverte ludique des libellules, de leur mode de vie à leurs rôles écologiques, et nous continuerons avec un petit inventaire des espèces observées.

Toutes les données collectées seront transmise à l’observatoire régional FAUNA et au Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle -Aquitaine en charge du Plan national d’action odonates.

Ces ateliers scientifiques seront proposés aux habitants avec nos partenaires associatifs le Centre social du Hameau, le Centre social de la Pépinière (Pau et Jurançon) et la MJC Berlioz.

Une soirée de restitution des observations sera organisée au mois de septembre à Pau. .

Rue du Parc en Ciel Bord du ruisseau de l’ousse des bois Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 82 90 86 commun.vivant@gmail.com

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English : L’été des libellules

L’événement L’été des libellules Pau a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Pau