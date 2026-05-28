Prochain départ dans … 8 jours L’Art Scène Théâtre Pau
Prochain départ dans … 8 jours L’Art Scène Théâtre Pau dimanche 31 mai 2026.
Pau
Prochain départ dans … 8 jours
L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Dans le cadre du festival des ateliers jeunes et ados de l’Art Scène Théâtre
Une catastrophe empêche un groupe de passagers de prendre leurs avions. Ils n’auront d’autre choix que d’apprendre à vivre ensemble pour supporter les 8 prochains jours…
Mise en scène Jérémie Arnaud .
L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr
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L’événement Prochain départ dans … 8 jours Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau
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