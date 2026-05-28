Prochain départ dans … 8 jours L’Art Scène Théâtre Pau

Pau

Prochain départ dans … 8 jours

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Dans le cadre du festival des ateliers jeunes et ados de l’Art Scène Théâtre

Une catastrophe empêche un groupe de passagers de prendre leurs avions. Ils n’auront d’autre choix que d’apprendre à vivre ensemble pour supporter les 8 prochains jours…

Mise en scène Jérémie Arnaud .

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr

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English : Prochain départ dans … 8 jours

L’événement Prochain départ dans … 8 jours Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau