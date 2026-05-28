Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Prochain départ dans … 8 jours L’Art Scène Théâtre Pau

Prochain départ dans … 8 jours L’Art Scène Théâtre Pau

Prochain départ dans … 8 jours L’Art Scène Théâtre Pau dimanche 31 mai 2026.

Lieu : L'Art Scène Théâtre

Adresse : 9 Rue Pasteur

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Pau

Prochain départ dans … 8 jours

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Dans le cadre du festival des ateliers jeunes et ados de l’Art Scène Théâtre

Une catastrophe empêche un groupe de passagers de prendre leurs avions. Ils n’auront d’autre choix que d’apprendre à vivre ensemble pour supporter les 8 prochains jours…

Mise en scène Jérémie Arnaud   .

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49  contact@lartscene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Prochain départ dans … 8 jours

L’événement Prochain départ dans … 8 jours Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau

À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)