Comprendre la copropriété sans se perdre Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau
Comprendre la copropriété sans se perdre Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau jeudi 28 mai 2026.
Pau
Comprendre la copropriété sans se perdre
Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 bis rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28 19:30:00
Date(s) :
2026-05-28
Entre les tantièmes, le syndic, les charges, les assemblées générales…la copropriété peut ressembler parfois à un casse-tête !
Venez comprendre simplement comment fonctionne une copropriété, à quoi sert un conseil syndical…et pourquoi tout le monde parle toujours du fameux règlement de copropriété.
Un moment utile, accessible à tous, pour ne plus vous sentir perdu dans les couloirs de la copropriété.
Atelier proposé en partenariat avec l’ADIL .
Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 bis rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60 maison.habitat@aglo-pau.fr
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English : Comprendre la copropriété sans se perdre
L’événement Comprendre la copropriété sans se perdre Pau a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Pau
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