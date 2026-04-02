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Comprendre la copropriété sans se perdre Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau

Comprendre la copropriété sans se perdre Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau

Comprendre la copropriété sans se perdre Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Maison de l'Habitat et du Patrimoine

Adresse : 2 bis rue des Cordeliers

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-05-28T18:00:00

Fin : 2026-05-28T19:30:00

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Pau

Comprendre la copropriété sans se perdre

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 bis rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28 19:30:00

Date(s) :
2026-05-28

Entre les tantièmes, le syndic, les charges, les assemblées générales…la copropriété peut ressembler parfois à un casse-tête !
Venez comprendre simplement comment fonctionne une copropriété, à quoi sert un conseil syndical…et pourquoi tout le monde parle toujours du fameux règlement de copropriété.
Un moment utile, accessible à tous, pour ne plus vous sentir perdu dans les couloirs de la copropriété.
Atelier proposé en partenariat avec l’ADIL   .

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 bis rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60  maison.habitat@aglo-pau.fr

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English : Comprendre la copropriété sans se perdre

L’événement Comprendre la copropriété sans se perdre Pau a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Pau

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