Comprendre la copropriété sans se perdre Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau

Pau

Comprendre la copropriété sans se perdre

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 bis rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28 19:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Entre les tantièmes, le syndic, les charges, les assemblées générales…la copropriété peut ressembler parfois à un casse-tête !

Venez comprendre simplement comment fonctionne une copropriété, à quoi sert un conseil syndical…et pourquoi tout le monde parle toujours du fameux règlement de copropriété.

Un moment utile, accessible à tous, pour ne plus vous sentir perdu dans les couloirs de la copropriété.

Atelier proposé en partenariat avec l’ADIL .

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 bis rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60 maison.habitat@aglo-pau.fr

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English : Comprendre la copropriété sans se perdre

L’événement Comprendre la copropriété sans se perdre Pau a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Pau