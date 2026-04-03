Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE – LE LAC DES CYGNES ZENITH DE PAU Pau

LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE – LE LAC DES CYGNES ZENITH DE PAU Pau

LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE – LE LAC DES CYGNES ZENITH DE PAU Pau vendredi 29 mai 2026.

Lieu : ZENITH DE PAU

Adresse : RUE SUZANNE BACARISSE

Ville : 64000 Pau

Département : 64

Début : 2026-05-29

Fin : 2026-05-29

Heure de début : 20:00

LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE – LE LAC DES CYGNES Début : 2026-05-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH DE PAU RUE SUZANNE BACARISSE 64000 Pau 64

À voir aussi à Pau (64)