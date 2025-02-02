LE LAC DES CYGNES ZENITH DE PAU Pau

LE LAC DES CYGNES

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Dans une toute nouvelle tournée française et européenne, retrouvez l’amour romanesque d’une princesse-cygne et de son prince sous de somptueux décors et d’étincelants costumes dans cette dernière production inédite. Ce ballet nous plonge dans l’histoire féérique du Prince Siegfried et de la Princesse Odette. Celle-ci est victime du célèbre maléfice du magicien Rothbart: elle se transforme en cygne. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

