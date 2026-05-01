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Art Scène Théâtre Festival des ateliers L’Art Scène Théâtre Pau

Art Scène Théâtre Festival des ateliers L’Art Scène Théâtre Pau

Art Scène Théâtre Festival des ateliers L’Art Scène Théâtre Pau vendredi 29 mai 2026.

Lieu : L'Art Scène Théâtre

Adresse : 9 Rue Pasteur

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Pau

Art Scène Théâtre Festival des ateliers

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-05-29

Chaque saison, nos ateliers prennent vie sur scène !
Enfants, ados et adultes vous invitent à découvrir le fruit de leur travail lors du grand festival de fin d’année de l’Art Scène Théâtre.

Au programme
14 représentations théâtrales
7 comédies musicales

Programme détaillé sur le site www.lartscene.fr   .

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49  contact@lartscene.fr

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English : Art Scène Théâtre Festival des ateliers

L’événement Art Scène Théâtre Festival des ateliers Pau a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pau

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