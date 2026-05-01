Art Scène Théâtre Festival des ateliers L’Art Scène Théâtre Pau

Pau

Art Scène Théâtre Festival des ateliers

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-05-29

Chaque saison, nos ateliers prennent vie sur scène !

Enfants, ados et adultes vous invitent à découvrir le fruit de leur travail lors du grand festival de fin d’année de l’Art Scène Théâtre.

Au programme

14 représentations théâtrales

7 comédies musicales

Programme détaillé sur le site www.lartscene.fr .

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Art Scène Théâtre Festival des ateliers

L’événement Art Scène Théâtre Festival des ateliers Pau a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pau