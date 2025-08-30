OPPB Hommage à André Pau

OPPB Hommage à André

Concert Symphonique

ASTOR PIAZZOLLA

Tangazo para orchestra

RICHARD GALLIANO

Poème symphonique sur le nom de Nougaro

RICHARD GALLIANO

Entre elles et moi

Commande OPPB/Opéra National de Bordeaux/

Scène nationale du Sud-Aquitain

MAURICE RAVEL

Pavane pour une infante défunte

ASTOR PIAZZOLLA

Aconcagua, concerto pour bandonéon et orchestre

ASTOR PIAZZOLLA

Oblivion

Orchestration Richard Galliano

RICHARD GALLIANO

Tango pour Claude

Richard Galliano, accordéon, bandonéon

Fayçal Karoui, direction

Il est des hommes dont la vision éclaire longtemps les chemins qu’ils ont ouverts. André Labarrère fut de ceux là, un poète visionnaire, révélateur d’âmes et bâtisseur de beauté, à l’origine de notre orchestre, offert à Pau comme un joyau vivant. Ce concert lui est dédié. .

Le Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 65 90

