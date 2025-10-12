Marché Laherrère Pau
Marché Laherrère Pau jeudi 28 mai 2026.
Place Laherrère Pau Pyrénées-Atlantiques
L’offre alimentaire est variée et de qualité avec des étals de primeurs, fromager, poissonnier, volaillers mais aussi de gâteaux et pâtisseries marocaines, d’olives ou encore de jus de fruits bio…
La vente au détail de produits non alimentaires quant à elle propose tissus, vêtements, bric à brac, maroquinerie, bazar ou encore friperie… .
Place Laherrère Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 85 80
