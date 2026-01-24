Conférence Hier, aujourd’hui, demain: la Ville d’art et d’histoire de Pau en action av gaston lacoste Pau
av gaston lacoste Usine des Tramways Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
2026-05-28
RDV à l’Usine des tramways
De la création du label aux projets actuels et à venir, cette conférence propose un panorama de l’action de la Ville
d’art et d’histoire de Pau médiation, valorisation, partenariats et perspectives pour faire vivre le patrimoine auprès
de tous. .
av gaston lacoste Usine des Tramways Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
