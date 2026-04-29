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OPPB Hommage à André Pau

OPPB Hommage à André Pau

OPPB Hommage à André Pau jeudi 28 mai 2026.

Adresse : Le Foirail

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : 40 40 40 Tarif de base plein tarif

Pau

OPPB Hommage à André

Le Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-28

Concert Symphonique
ASTOR PIAZZOLLA
Tangazo para orchestra
RICHARD GALLIANO
Poème symphonique sur le nom de Nougaro
RICHARD GALLIANO
Entre elles et moi
Commande OPPB/Opéra National de Bordeaux/
Scène nationale du Sud-Aquitain
MAURICE RAVEL
Pavane pour une infante défunte
ASTOR PIAZZOLLA
Aconcagua, concerto pour bandonéon et orchestre
ASTOR PIAZZOLLA
Oblivion
Orchestration Richard Galliano
RICHARD GALLIANO
Tango pour Claude
Richard Galliano, accordéon, bandonéon
Fayçal Karoui, direction
Il est des hommes dont la vision éclaire longtemps les chemins qu’ils ont ouverts. André Labarrère fut de ceux là, un poète visionnaire, révélateur d’âmes et bâtisseur de beauté, à l’origine de notre orchestre, offert à Pau comme un joyau vivant. Ce concert lui est dédié.   .

Le Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 65 90 

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English : OPPB Hommage à André

L’événement OPPB Hommage à André Pau a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Pau

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