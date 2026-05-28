Le festival de Cannes L’Art Scène Théâtre Pau

Pau

Le festival de Cannes

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 19:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Dans le cadre du festival des ateliers jeunes et ados de l’Art Scène Théâtre

Dans le Sud-Ouest, un Ephad, champion en titre des Ephad’Lympiques décide de partir sur la Croisette pour assister au festival de Cannes.

Mise en scène Jérémie Arnaud .

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr

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English : Le festival de Cannes

L’événement Le festival de Cannes Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau