RDV santé Le cancer colorectal

Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-26

2026-03-03

Aussi appelé cancer de l’intestin, le cancer colorectal se développe lentement à l’intérieur du côlon ou du rectum, le plus souvent à partir de petites lésions appelés polypes. Étant le 2ème cancer causant le plus de mortalité, il est important de s’informer sur le sujet, et pour les plus de 50 ans, de penser à se faire dépister. .

English : RDV santé Le cancer colorectal

