Connaissance du monde Istanbul Le Bosphore Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6.8 – 6.8 – 8.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Istanbul ! Fondée sous le nom de Byzance vers 658 avant notre ère, la cité prit le nom de Constantinople quand, vers 330, l’empereur Constantin y transféra la capitale de l’Empire romain. Le 28 mars 1930, elle prit officiellement le nom d’Istanbul.

Située sur le détroit du Bosphore qui relie la mer Noire à la mer de Marmara en même temps qu’il sépare l’Asie de l’Europe, Istanbul est connue pour de célèbres édifices, tels Sainte-Sophie, la mosquée Sultan Hamet, le Grand Bazar, le palais de Topkapi, le pont de Léonard de Vinci, et par la foisonnante chorégraphie des bateaux sur le Bosphore.

Séances à 15h séance au CGR Saint Louis

Séances à 20h séance au CGR Université .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

