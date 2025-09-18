Connaissance du monde Istanbul Le Bosphore Pau
Connaissance du monde Istanbul Le Bosphore Pau mardi 2 juin 2026.
Connaissance du monde Istanbul Le Bosphore
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6.8 – 6.8 – 8.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Istanbul ! Fondée sous le nom de Byzance vers 658 avant notre ère, la cité prit le nom de Constantinople quand, vers 330, l’empereur Constantin y transféra la capitale de l’Empire romain. Le 28 mars 1930, elle prit officiellement le nom d’Istanbul.
Située sur le détroit du Bosphore qui relie la mer Noire à la mer de Marmara en même temps qu’il sépare l’Asie de l’Europe, Istanbul est connue pour de célèbres édifices, tels Sainte-Sophie, la mosquée Sultan Hamet, le Grand Bazar, le palais de Topkapi, le pont de Léonard de Vinci, et par la foisonnante chorégraphie des bateaux sur le Bosphore.
Séances à 15h séance au CGR Saint Louis
Séances à 20h séance au CGR Université .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
