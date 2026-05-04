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SKAB school Stage skateboard intensif Skate Park de Pau Pau

SKAB school Stage skateboard intensif Skate Park de Pau Pau

SKAB school Stage skateboard intensif Skate Park de Pau Pau mardi 18 août 2026.

Lieu : Skate Park de Pau

Adresse : Avenue Gaston Lacoste

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 18 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 140 140 Tarif de base plein tarif

Pau

SKAB school Stage skateboard intensif

Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 140 – 140 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-21 16:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Stage skateboard intensif intermédiaire/confirmé
Stage destiné aux skaters skateuses semi autonome dans les déplacements souhaitant se perfectionner.
Apprentissage des figures de bases et franchissement de modules.
A partir de 7 ans.
Au programme Jeux, ateliers, exercices, entretien du matériel, culture skate…
10H-16H

Inclus
Prêt du matériel (casque, protections, skate)
Welcome Pack

Prévoir
Pic-nic midi
Chaussures adaptées (type tennis) et une gourde d’eau.
Une arrivée 10 min avant le début du stage.   .

Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 30 62 86 

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English : SKAB school Stage skateboard intensif

L’événement SKAB school Stage skateboard intensif Pau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Pau

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