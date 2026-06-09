Stage de peinture l’âme du Tango Atelier Slow ART Pau
Stage de peinture l’âme du Tango Atelier Slow ART Pau mardi 18 août 2026.
Pau
Stage de peinture l’âme du Tango
Atelier Slow ART 49 avenue du géneral Leclerc Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – 150 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:30:00
fin : 2026-08-21 17:30:00
Date(s) :
2026-08-18
L’occasion de découvrir l’esthétique de Fabian Perez l’élégance nocturne, le clair-obscur dramatique et la touche alla prima .
L’Ombre Fondatrice (3h) Introduction à l’esthétique de Perez une toile sombre pour faire jaillir le sujet.
Lumière Dramatique (3h) Étude du clair-obscur. On vient sculpter le visage et les mains avec des tons chauds.
Touche Alla Prima (3h) Travail sur l’attitude et le mouvement. Peindre les détails suggéré.
Glacis et Finitions (3h) Harmonisation. Utilisation de glacis pour approfondir les noirs veloutés. Derniers rehauts de lumière.
Matériel nécessaire Couleurs à l’huile (bleu de prusse, jaune primaire et rouge primaire), blanc et terre d’ombre brulée ou terre d’ombre naturelle), spatule et des pinceaux de diffèrentes tailles.
Support 2 petites Toiles avec 2 couches de gesso.
Parking interdit dans la residence de la Roseraie .
Atelier Slow ART 49 avenue du géneral Leclerc Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 96 12 78 flaminiacarloni78@gmail.com
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English : Stage de peinture l’âme du Tango
L’événement Stage de peinture l’âme du Tango Pau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pau
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