Atelier de flocage Centre culturel de Port en Bessin Port-en-Bessin-Huppain
Atelier de flocage Centre culturel de Port en Bessin Port-en-Bessin-Huppain mercredi 10 juin 2026.
Port-en-Bessin-Huppain
Atelier de flocage
Centre culturel de Port en Bessin 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 17:00:00
fin : 2026-06-10 18:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Personnalise ton style avec l’atelier créatif de découpage et de flocage !
Choisis un t-shirt ou un sac, imagine ton design, puis apprends à le découper et le floquer comme un pro.
Personnalise ton style avec l’atelier créatif de découpage et de flocage !
Choisis un t-shirt ou un sac, imagine ton design, puis apprends à le découper et le floquer comme un pro. Que tu sois débutant·e ou passionné·e de DIY, repars avec une création unique, faite par toi-même, dans une ambiance conviviale et créative. .
Centre culturel de Port en Bessin 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 21 92 33 visites@portenbessin-huppain.fr
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English : Atelier de flocage
Personalise your style with the creative cutting and flocking workshop!
Choose a T-shirt or bag, imagine your design, then learn how to cut and flock it like a pro.
L’événement Atelier de flocage Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayeux Intercom
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