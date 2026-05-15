Atelier de flocage Centre culturel de Port en Bessin Port-en-Bessin-Huppain

Port-en-Bessin-Huppain

Atelier de flocage

Centre culturel de Port en Bessin 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 17:00:00

fin : 2026-06-10 18:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Personnalise ton style avec l’atelier créatif de découpage et de flocage !

Choisis un t-shirt ou un sac, imagine ton design, puis apprends à le découper et le floquer comme un pro.

Personnalise ton style avec l’atelier créatif de découpage et de flocage !

Choisis un t-shirt ou un sac, imagine ton design, puis apprends à le découper et le floquer comme un pro. Que tu sois débutant·e ou passionné·e de DIY, repars avec une création unique, faite par toi-même, dans une ambiance conviviale et créative. .

Centre culturel de Port en Bessin 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 21 92 33 visites@portenbessin-huppain.fr

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English : Atelier de flocage

Personalise your style with the creative cutting and flocking workshop!

Choose a T-shirt or bag, imagine your design, then learn how to cut and flock it like a pro.

L’événement Atelier de flocage Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayeux Intercom