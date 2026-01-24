Atelier de généalogie Le Polyèdre Bazas

Atelier de généalogie

Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Tarif :

Remontez le temps et partez à la découverte de vos origines !

La médiathèque vous propose un atelier pour apprendre à retracer l’histoire de votre famille et explorer les ressources disponibles pour vos recherches.

Accompagné pas à pas, vous découvrirez comment utiliser les outils en ligne, consulter les archives et organiser votre arbre généalogique.

Un atelier tout public, idéal pour les curieux d’histoire et les amoureux des racines familiales. .

