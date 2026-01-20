Forum des Associations Bazas

Forum des Associations

Hall polyvalent Bazas Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Présentation et démonstrations de nombreuses associations bazadaises au hall polyvalent de Bazas. Une occasion en or de découvrir les nombreuses activités bazadaises proposées toute l’année. .

Hall polyvalent Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 06 65 accueil@ville-bazas.fr

