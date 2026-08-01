Atelier de Gyotaku & Cyanotype Bibliothèque Plounévez-Lochrist

Informations pratiques

Plounévez-Lochrist

Atelier de Gyotaku & Cyanotype

Bibliothèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Animé par Guillaume Le Quément.

Sur inscription. .

Bibliothèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier de Gyotaku & Cyanotype Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-08-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX