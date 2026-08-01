AGENDA · Plounévez-Lochrist
Atelier de Gyotaku & Cyanotype Bibliothèque Plounévez-Lochrist
jeudi 13 août 2026 · Bibliothèque · Plounévez-Lochrist
Informations pratiques
Plounévez-Lochrist
Atelier de Gyotaku & Cyanotype
Bibliothèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Animé par Guillaume Le Quément.
Sur inscription. .
Bibliothèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90
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English :
L’événement Atelier de Gyotaku & Cyanotype Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-08-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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