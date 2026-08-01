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AGENDA · Plounévez-Lochrist

Atelier de Gyotaku & Cyanotype Bibliothèque Plounévez-Lochrist

jeudi 13 août 2026 · Bibliothèque · Plounévez-Lochrist

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
7 Place de la Mairie
Ville
29430 Plounévez-Lochrist
Département
Finistère
Tarif

Plounévez-Lochrist

Atelier de Gyotaku & Cyanotype

Bibliothèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Animé par Guillaume Le Quément.
Sur inscription.   .

Bibliothèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90 

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English :

L’événement Atelier de Gyotaku & Cyanotype Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-08-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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