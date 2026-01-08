Don de Sang Plounévez-Lochrist
Don de Sang Plounévez-Lochrist lundi 21 décembre 2026.
Don de Sang
Complexe de Bellevue Plounévez-Lochrist Finistère
Début : 2026-12-21 09:00:00
fin : 2026-12-21 13:00:00
2026-12-21
L’amicale pour le don de sang de Plouescat et l’EFS de Brest vous invite à donner votre sang.
Les malades en besoin toute l’année! Vous pouvez donner de 18 à 71 ans-1 jour, vous devez peser + de 50kg, ne pas venir à jeun… Une pièce d’identité vous sera demandée. Créneaux sur inscription. .
Complexe de Bellevue Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 6 67 55 42 45
