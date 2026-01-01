Au plaisir des mots Centre socioculturel Plounévez-Lochrist

Au plaisir des mots

Centre socioculturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère

Début : 2026-01-23 14:00:00

fin : 2026-01-23 16:00:00

2026-01-23

Un rendez-vous mensuel pour partager ses livres coup de cœur, ou simplement venir écouter et passer un moment convivial. .

Centre socioculturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90

