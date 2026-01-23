Les jeudis plantes sauvages en 60 minutes Ode Vraz Plounévez-Lochrist
Les jeudis plantes sauvages en 60 minutes Ode Vraz Plounévez-Lochrist jeudi 30 juillet 2026.
Plounévez-Lochrist
Les jeudis plantes sauvages en 60 minutes
Ode Vraz Camping Odé-Vras Plounévez-Lochrist Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:30:00
fin : 2026-07-30 18:30:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Chaque jeudi, du 30 juillet au 27 août, rendez-vous au camping Ode Vras, à Plounévez-Lochrist, pour une heure de balade autour des plantes sauvages comestibles des haies et du bord de mer.
Réservation obligatoire.
Adapté aux familles. .
Ode Vraz Camping Odé-Vras Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 7 60 65 09 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les jeudis plantes sauvages en 60 minutes
L’événement Les jeudis plantes sauvages en 60 minutes Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-05-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Plounévez-Lochrist (Finistère)
- Tricot thé participatif Médiathèque Plounévez-Lochrist 20 mai 2026
- Au plaisir des mots Centre socioculturel Plounévez-Lochrist 22 mai 2026
- Bébés lecteurs Bibliothèque Plounévez-Lochrist 27 mai 2026
- C’est moi qui l’ai fait Centre socioculturel Plounévez-Lochrist 27 mai 2026
- Concert Dan ar Braz Eglise Plounévez-Lochrist 31 mai 2026