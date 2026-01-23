Les jeudis plantes sauvages en 60 minutes Ode Vraz Plounévez-Lochrist

Plounévez-Lochrist

Les jeudis plantes sauvages en 60 minutes

Ode Vraz Camping Odé-Vras Plounévez-Lochrist Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 17:30:00

fin : 2026-07-30 18:30:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Chaque jeudi, du 30 juillet au 27 août, rendez-vous au camping Ode Vras, à Plounévez-Lochrist, pour une heure de balade autour des plantes sauvages comestibles des haies et du bord de mer.

Réservation obligatoire.

Adapté aux familles. .

Ode Vraz Camping Odé-Vras Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 7 60 65 09 96

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English : Les jeudis plantes sauvages en 60 minutes

L’événement Les jeudis plantes sauvages en 60 minutes Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-05-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX