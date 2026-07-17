Prés salés et autres plantes comestibles, Camping Odé Vras – 3 étoiles – Finistère Nord, Plounévez-Lochrist

Informations pratiques

Prés salés et autres plantes comestibles 30 juillet – 27 août, les jeudis Camping Odé Vras – 3 étoiles – Finistère Nord Finistère

Tarifs : Moins de 18 ans 2€ ; Adulte 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T19:30:00+02:00 – 2026-07-30T20:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T19:30:00+02:00 – 2026-08-27T20:30:00+02:00

Depuis l’entrée du camping Ode Vras, une courte marche nous mènera dans la baie du Kernic, là où le végétal, recouvert par la mer lors des grandes marées, doit survivre face à cet énorme apport de sel. Un monde à part, passionnant, avec plusieurs espèces de plantes sauvages délicieuses, parmi lesquelles la fameuse salicorne. Une balade ludique et sensorielle, bien adaptée aux enfants.

Durée : 1h

Activité organisée par Edouard – Animateur botanique

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/pres-sales-et-autres-plantes-comestibles-9685

Camping Odé Vras – 3 étoiles – Finistère Nord Camping Odé Vras – 3 étoiles – Finistère Nord Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/pres-sales-et-autres-plantes-comestibles-9685 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/pres-sales-et-autres-plantes-comestibles-9685 »}]

Balade tous publics pour découvrir le meilleur des plantes de prés salés