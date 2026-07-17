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Prés salés et autres plantes comestibles, Camping Odé Vras – 3 étoiles – Finistère Nord, Plounévez-Lochrist

jeudi 30 juillet 2026 · Camping Odé Vras - 3 étoiles - Finistère Nord · Plounévez-Lochrist

Prés salés et autres plantes comestibles, Camping Odé Vras – 3 étoiles – Finistère Nord, Plounévez-Lochrist

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Camping Odé Vras - 3 étoiles - Finistère Nord
Adresse
Camping Odé Vras - 3 étoiles - Finistère Nord
Ville
29430 Plounévez-Lochrist
Département
Finistère
Tarif
Tarifs : Moins de 18 ans 2€ ; Adulte 8€

Prés salés et autres plantes comestibles 30 juillet – 27 août, les jeudis Camping Odé Vras – 3 étoiles – Finistère Nord Finistère

Tarifs : Moins de 18 ans 2€ ; Adulte 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T19:30:00+02:00 – 2026-07-30T20:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T19:30:00+02:00 – 2026-08-27T20:30:00+02:00

Depuis l’entrée du camping Ode Vras, une courte marche nous mènera dans la baie du Kernic, là où le végétal, recouvert par la mer lors des grandes marées, doit survivre face à cet énorme apport de sel. Un monde à part, passionnant, avec plusieurs espèces de plantes sauvages délicieuses, parmi lesquelles la fameuse salicorne. Une balade ludique et sensorielle, bien adaptée aux enfants.

Durée : 1h

Activité organisée par Edouard – Animateur botanique

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/pres-sales-et-autres-plantes-comestibles-9685

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Balade tous publics pour découvrir le meilleur des plantes de prés salés

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