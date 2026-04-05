Ça cartonne Médiathèque Plounévez-Lochrist

Plounévez-Lochrist

Ça cartonne

Médiathèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :

2026-07-29

A partir de carton et de matériaux recyclés venez créer votre propre déco !

A partir de 7 ans. .

Médiathèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90

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English :

L’événement Ça cartonne Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX