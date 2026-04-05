Ça cartonne Médiathèque Plounévez-Lochrist
Ça cartonne Médiathèque Plounévez-Lochrist mercredi 29 juillet 2026.
Plounévez-Lochrist
Ça cartonne
Médiathèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29 16:00:00
Date(s) :
2026-07-29
A partir de carton et de matériaux recyclés venez créer votre propre déco !
A partir de 7 ans. .
Médiathèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90
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English :
L’événement Ça cartonne Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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