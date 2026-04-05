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Ça cartonne Médiathèque Plounévez-Lochrist

Ça cartonne Médiathèque Plounévez-Lochrist mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
Médiathèque
Adresse
7 Place de la Mairie
Ville
29430 Plounévez-Lochrist
Département
Finistère
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Plounévez-Lochrist

Ça cartonne

Médiathèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :
2026-07-29

A partir de carton et de matériaux recyclés venez créer votre propre déco !
A partir de 7 ans.   .

Médiathèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90 

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English :

L’événement Ça cartonne Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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