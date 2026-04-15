Marche OxyZen sur les dunes de Keremma Ode Vraz Plounévez-Lochrist

Informations pratiques

Plounévez-Lochrist

Marche OxyZen sur les dunes de Keremma

Ode Vraz Départ parking d’Odé Vras Plounévez-Lochrist Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-09 2026-08-15

Venez découvrir cette activité associant les bienfaits de la marche en bord de mer, de la pratique de la pleine conscience, d‘une discipline millénaire chinoise de Qi gong et des exercices respiratoires de la Coach-Respiration®

Nous marcherons en conscience et en silence d’environ 2 kilomètres associant des respirations spécifiques. Cette étape nous permettra de trouver le silence du mental, de libérer le stress et les tensions et de régénérer le corps. Nous enchaînons ensuite avec des exercices corporels et respiratoires (issus du Qi gong, art millénaire, et de la Coach-Respiration®) afin de compléter et d’optimiser les bienfaits de la marche.

Si mauvaise météo, le programme peut être modifié ou les séances pourront être reportées ou annulées.

Possibilité d’une séance sur mesure ou sur une autre date à la demande pour un groupe de 6 personnes minimum.

Séance animée par Luc VANG, enseignant de Qi Gong (art énergétique chinois) et de méditation de pleine conscience/certifié programme MBSR par IMA France. Passeur Nature et guide en sylvothérapie. Moniteur en méthode Coach-Respiration®. CQP Animateur de Loisir Sportif.

Départ parking d’Odé Vras ou Maison des Dunes à Tréflez .

Ode Vraz Départ parking d’Odé Vras Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 6 62 18 30 32

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English :

L’événement Marche OxyZen sur les dunes de Keremma Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-07-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX