Qi gong & Respiration Coach-Respiration® Vallée de Pont D’Arm Plounévez-Lochrist

Informations pratiques

Plounévez-Lochrist

Qi gong & Respiration Coach-Respiration®

Vallée de Pont D’Arm Rue Pont d’Arm Plounévez-Lochrist Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 09:30:00

fin : 2026-08-10 11:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Qi gong & Respiration Coach-Respiration® Adultes (à partir de 16 ans) / Au cours de ce parcours d’environ 1,5 kms, en pleine nature dans cette belle vallée de pont d’Arm, nous allons dans un premier temps et progressivement libérer le stress de la vie quotidienne au travers des marches respirées, des exercices respiratoires simples et efficaces puis d’une routine de Qi gong à mettre en place au quotidien pour libérer le stress, retrouver énergie et vitalité.

Séance animée par Luc VANG, enseignant de Qi Gong (art énergétique chinois) et de méditation de pleine conscience/certifié programme MBSR par IMA France. Passeur Nature et guide en sylvothérapie. Moniteur en méthode Coach-Respiration®. CQP Animateur de Loisir Sportif. .

Vallée de Pont D’Arm Rue Pont d’Arm Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 6 62 18 30 32

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English :

L’événement Qi gong & Respiration Coach-Respiration® Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-07-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX